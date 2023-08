Guarani prorroga contrato do volante Matheus Bueno até 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 18:45 Compartilhe

Com boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, competição na qual briga pelo acesso, o Guarani confirmou uma prorrogação de contrato neste começo de semana. Trata-se do volante Matheus Bueno, que vem sendo um dos destaques da temporada, que tinha vínculo até o final do Paulistão de 2024, mas agora firmou contrato até junho de 2025.

“CONTRATO RENOVADO! Um dos grandes destaques da temporada, Matheus Bueno é do Bugrão até junho de 2025! Volante está entre os melhores do elenco em desarmes e passes certos no Brasileiro! Seguimos juntos e por mais, Bueno!”, postou o clube ao confirmar a renovação.

Aos 25 anos, o jogador que é cria da base do Coritiba e jogou por duas temporadas no Gil Vicente, de Portugal. Ele fez 18 jogos com a camisa alviverde desde que desembarcou no estádio Brinco de Ouro, onde tem recebido elogios da torcida, mas ainda não balançou as redes.

Atualmente, o Guarani é sétimo colocado da Série B com 40 pontos. O Juventude, primeiro time dentro do G-4 – zona de acesso – tem 43. O próximo desafio do time campineiro será no sábado quando visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 17h.

