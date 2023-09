Guarani prorroga contrato com lateral Mayk até o fim de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 20:00 Compartilhe

Peça importante na campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do contrato com o lateral-direito Mayk, até o fim dezembro de 2024. Na briga pelo acesso, o time paulista visa manter as principais peças do elenco para a próxima temporada.

Contratado no ano passado, Mayk se firmou como titular após a saída de Jemerson para o Coritiba. Tanto que com 33 jogos disputados com a camisa do time de Campinas é titular absoluto e esta temporada foi o atleta que mais disputou jogos desde que se tornou profissional. Na Série B, são 28 jogos em 29 rodadas.

Mayk foi revelado pelo América-RN, mas também tem passagens por Bahia, Joinville e estava no Retrô-PE, antes de desembarcar em Campinas. Outros jogadores que estão no radar do direção são o atacante Bruno José e o meia Bruninho. A dupla está emprestada pelo Cruzeiro e Atlético-MG, respectivamente, e o time paulista busca a contratação definitiva destes atletas. Ambos têm contrato até o fim da Série B.

Depois de perder por 1 a 0 para o CRB, o Guarani vai buscar a reabilitação no duelo paulista contra o Novorizontino, no sábado, às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa, num confronto direto pelo G-4. No momento, o time de Campinas é o quinto colocado da Série B, com 50 pontos, mas pode retornar à zona de acesso nesta 30ª rodada.

