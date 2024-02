Guarani prepara camisas para fãs de k-pop depois de uniforme viralizar na Coreia do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 17:52 Para compartilhar:

Terceiro colocado no Grupo B do Campeonato Paulista, o Guarani tenta ganhar o mundo. O caminho pode parecer mais curto do que parece. Depois de viralizar na Coreia do Sul ao ter o uniforme do título brasileiro de 1978 vestido por estrelas do k-pop, o clube vai lançar uma linha especial com referências ao gênero musical.

A proposta é que as camisas não sejam para jogo, mas em estilo casual. O lançamento deve acontecer em junho para aproveitar a presença do grupo IVE no Brasil. Será um show único, em São Paulo. Gaeul, que faz parte do IVE, utilizou um moletom inspirado no uniforme do Guarani, mas na cor rosa. A ideia é entregar uma camisa da nova linha à cantora. Os modelos de agasalhos e camisetas com o escudo do clube e a marca Dellerba são comuns em sites e aplicativos de moda da Coreia do Sul, com diferentes cores.

Uma das possibilidades de a camisa do Guarani ter se tornado tão popular na Ásia é uma excursão do clube pelo Japão na década de 1990. A delegação bugrina venceu o Verdy Kawasaki, por 2 a 1, e depois perdeu para o Kashima Antlers, por 3 a 1, naquela ocasião. A passagem durou dez dias. Entretanto, não há nada que confirme que essa foi a origem do encantamento pelo uniforme do Guarani.

A repercussão, quase 30 anos depois, pegou o Guarani de surpresa. Por acaso, o uniforme do Guarani para 2024 tem referências ao título brasileiro de 1978. Agora, o clube vai aproveitar a exposição da marca e “colar” na moda. Uma das preocupações é a mudança de cores em alguns modelos. Isso porque há uma versão com a cor preta, que é da rival Ponte Preta.

MAS O QUE É K-POP?

K-pop é a música pop mainstream da Coreia do Sul. Sua característica é criar sucessos globais, com um refrão que “cola” na cabeça das pessoas. Há também nos grupos k-pop aqueles movimentos de danças meio desengonçados dos mais jovens. Todos esses ingredientes vão parar num vídeo e ganham as redes sociais. Os fãs adoram e viralizam o estilo. O estilo musical vem do pop e das redes. As músicas são compostas como todos as outras, com introdução, versos e refrão. Mas essas músicas “grudam” após ouvi-las. São canções animadas.

