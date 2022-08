Guarani precisa melhorar desempenho no Brinco de Ouro para escapar da Série C

admin3 24/08/2022 - 13:36 Compartilhe

Fazer o dever de casa é essencial para que os times consigam seus objetivos em um campeonato tão disputado como a Série B do Campeonato Brasileiro. É justamente nisso que se apega o Guarani para escapar do rebaixamento.

Até o fim do campeonato, o alviverde de Campinas tem seis jogos no Brinco de Ouro da Princesa. Enfrentará Tombense, Sampaio Corrêa, Novorizontino, Londrina, CRB e Chapecoense. A obrigação do Guarani é ter 100% de aproveitamento, de acordo com o lateral-direito Lucas Ramon.

“Com a equipe que a gente tem, é obrigação ganhar os jogos em casa. Ficou provado contra o Cruzeiro que temos essa condição. Jogando bem ou mal, temos que ganhar. Mais do que nunca, a gente precisa muito do apoio da nossa torcida. Claro que quem vai definir a situação somos nós, dentro de campo. Mas precisamos muito de todos juntos”, destacou o lateral.

O problema é que o Guarani não vem fazendo a sua parte como mandante e tem apenas 38,5% de aproveitamento no Brinco de Ouro da Princesa, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. O desempenho é igual ao do Vila Nova e superior apenas ao de Náutico e Chapecoense.

O próximo jogo do Guarani será justamente em casa. No sábado, o time comandado por Umberto Louzer recebe o Tombense, às 11 horas, pela 26ª rodada da Série B.