Guarani pode ter dois retornos contra o Criciúma, mas aguarda avaliação de Derek e Régis

Após a vitória em cima do Londrina, por 2 a 1, no final de semana, com direito a gol de pênalti nos últimos minutos marcado por Bruno Mendes, o Guarani já se reapresentou nesta segunda-feira focado em mais um resultado positivo para voltar a brigar pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro.

Atualmente com 25 pontos, o Guarani aparece na oitava colocação, cinco pontos atrás do Novorizontino, que é o primeiro time dentro do G-4. Para encarar o Criciúma, na quinta-feira, às 20h, na abertura da 17ª rodada, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, o técnico Umberto Louzer poderá contar com dois jogadores que retornam de suspensão. Um deles é o lateral-direito Diogo Mateus e outro é o zagueiro Ivan Alvariño, que foram desfalques contra o Londrina e agora estão à disposição.

Por outro lado, o meia Régis e o atacante Derek são dúvidas. Os dois deixaram o gramado do Brinco de Ouro no sábado com dores. O meia Régis teve que sair do estádio de ambulância por conta de um corte profundo na cabeça, que sangrou muito. Tomou alguns pontos e não preocupa, mas não tem presença garantida no próximo jogo. O atacante Derek, que marcou de cabeça o primeiro gol, está com um desconforto muscular e será reavaliado durante a semana.

