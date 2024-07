Guarani perde três jogadores para próxima rodada da Série B no dérbi com a Ponte Preta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O empate no dérbi campineiro, pelo placar de 1 a 1, com a arquirrival Ponte Preta, já é passado para o Guarani que se reapresentou nesta terça-feira visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time recebe o Sport no estádio Brinco de Ouro, às 18h30, pela 14ª rodada com desfalques.

O clássico, porém, ainda deixa algumas marcas, afinal três jogadores acabaram advertidos e estão suspensos para esse próximo duelo. O atacante João Victor foi expulso no começo do segundo tempo contra a Ponte Preta e está fora.

Assim como o lateral-direito Diogo Mateus e o meia Luan Dias que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico e agora terão que cumprir suspensão automática. Por outro lado, o volante Anderson Leite e o atacante Reinaldo, livres de suspensão, estão de volta.

O técnico Pintado ainda aguarda as situações dos laterais Heitor e Jefferson, que estão em fase de transição física e podem voltar até o final de semana. Por enquanto, o Guarani segue na lanterna da Série B com apenas seis pontos e a diretoria continua atrás de reforços. Nesta manhã apresentou dois: o atacante Daniel dos Anjos e o volante Gabriel Bispo.