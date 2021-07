Guarani perde Thales e treinador promete cobrar elenco após falhas e tropeço

O Guarani empatou com o Cruzeiro por 3 a 3, em Belo Horizonte, e completou o seu terceiro jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Para piorar, o técnico Daniel Paulista perdeu o zagueiro Thales, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Essa é a segunda suspensão do defensor por esse motivo – são seis em sete rodadas. E a zaga tem tirado o sono do treinador.

“Precisamos trabalhar mais, com certeza, porque o que aconteceu hoje (quarta-feira) não pode se repetir. Porque custa caro. (…) Assumimos a responsabilidade, acredito que junto com todos, porque essa responsabilidade tem que ser dividida, como tudo dentro do Guarani tem que ser dividido. (…) E as coisas, hora que a gente conseguir encontrar esse equilíbrio tanto defensivo quanto ofensivo, tenho certeza que os resultados vão aparecer ainda mais na competição”, disse Daniel Paulista.

Tití, das categorias de base, poderá assumir o posto de titular neste domingo, às 11 horas, contra o Brusque, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela nona rodada. Isso se Carlão (com entorse no joelho e lesão no tornozelo direito) e Ian Carlo (lesão no músculo posterior da coxa direita) não se recuperarem.

“Eu não rotulo que os gols sofridos são falha da defesa. Eles são falhas da equipe toda, até porque quando a gente toma gol não é somente a defesa que falha, e da mesma maneira quando a gente faz os gols, não foi só o ataque que criou”, seguiu Daniel Paulista.

Sem vencer desde o dérbi 200 contra a Ponte Preta, o Guarani caiu na tabela de classificação e aparece na modesta 11.ª posição com 10 pontos, a cinco do G4 e a três da zona de rebaixamento. Em casa, tem uma vitória, um empate e duas derrotas – aproveitamento de 33,3%.

“E agora é pensar no jogo contra o Brusque, onde a gente tem que ter uma postura bastante parecida em termos de jogo, de construção de jogo, para que a gente possa voltar a vencer dentro de casa, porque se tem uma situação que está influenciando, talvez, na posição nossa dentro da tabela é o nosso rendimento dentro de casa. A gente tem que melhorar, procurar produzir mais, para que a gente possa vencer e voltar a subir dentro da competição”, finalizou o comandante.

