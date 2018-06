Guarani perde para o Juventude e segue sem vencer fora de casa na Série B

Ainda não foi na noite desta sexta-feira que o Guarani conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista perdeu para o Juventude por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, pela oitava rodada.

Agora como visitante, o time paulista tem três derrotas e apenas um empate. O jejum o manteve na zona intermediária da tabela, com os mesmos dez pontos do Juventude, que está na frente devido ao número de vitórias: 3 contra 2. Os gaúchos não perdem há cinco jogos e venceram pela primeira vez como mandantes.

O primeiro tempo foi aberto e com chances criadas pelos dois times. O Juventude assustou em chute de Elias e falta cobrada por Fred, enquanto o Guarani exigiu boas defesas de Matheus Cavichioli através de Rondinelly e Anselmo Ramon. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, Fellipe Mateus dominou dentro da área tirando de Edson Silva e abriu o placar com uma finalização forte e no alto aos 45 minutos.

Em busca do empate no segundo tempo, o Guarani se lançou para o ataque e pressionou o Juventude, que recuou demais e foi muito pressionado. Aos 13 minutos, a melhor oportunidade bugrina. Rafael Longuine recebeu livre de marcação, mas não conseguiu driblar o goleiro Matheus Cavichioli. A bola sobrou para Rondinelly que foi travado por Diones na hora da finalização.

Depois disso, o time paulista abusou dos lançamentos longos e das bolas aéreas. E facilitou a situação do time gaúcho, que ainda esboçou alguns contra-ataques para ampliar o placar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a nona rodada será realizada de forma completa. O Juventude recebe o Atlético-GO, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enquanto o Guarani vai até Maceió enfrentar o CSA, às 20h30, no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 0 GUARANI

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Micael, Fred e Pará; Bertotto, Diones (Bruninho), Fellipe Matheus e Leandro Lima (Tony); Guilherme Queiróz e Elias (Ricardo Jesus). Técnico: Julinho Camargo.

GUARANI – Bruno Brígido; Lenon, Everton Alemão, Edson Silva e Pará; Baraka (Leandro Lima), Ricardinho, Guilherme (Erik), Rondinelly e Rafael Longuine; Anselmo Ramon (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS Fellipe Mateus aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Adriano Milczvski (PR).

CARTÕES AMARELOS Leandro Lima e Bertotto (Juventude); Everton Alemão, Erik e Lenon (Guarani).

RENDA – R$ 18.092,50.

PÚBLICO – 1.702 pagantes (1.859 total).

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).