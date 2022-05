Guarani perde na visita ao Sampaio Corrêa e despenca para a lanterna da Série B

O Guarani perdeu mais uma chance de se reabilitar na Série B do Brasileiro. Na noite deste sábado, em um dos jogos que movimentou a nona rodada, o time campineiro perdeu o duelo direto com o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Gabriel Poveda, de pênalti, no primeiro tempo e André Luiz, na segunda etapa, marcaram os gols da equipe local. Giovanni Augusto descontou no final do jogo para o time paulista, agora o lanterna da competição.

Com o resultado, além de se afastar da zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa ganhou posições e agora aparece em oitavo, com 11 pontos, mais próximo do G-4 – zona de acesso. O Guarani, que estreou o técnico Marcelo Chamusca no lugar de Daniel Paulista, completou cinco jogos sem vitória e aparece na 20ª e última colocação na tabela, com oito. A arquirrival Ponte Preta tem nove e é o primeiro time fora da faixa de queda.





O duelo começou bastante disputado, com os dois times se estudando no meio-campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Em um desses lances, logo aos quatro minutos, Madison derrubou Allan na área e o árbitro marcou pênalti para o Sampaio Corrêa. Gabriel Poveda foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando os donos da casa em vantagem.

O Guarani demorou para se encontrar em campo e só foi responder aos 30 minutos. Lucão do Break arriscou um chute de fora da área, a bola desviou no zagueiro e por muito pouco não enganou o goleiro, que só ficou olhando a bola sair pela linha de fundo. Nos minutos finais, Gabriel Poveda teve mais duas chances para ampliar para o Sampaio Corrêa, mas o primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Guarani foi para cima em busca do empate, porém acabou dando mais espaço na defesa, tanto que o Sampaio Corrêa ampliou aos 19 minutos. Após cobrança de falta, André Luiz dominou na área e bateu na saída do goleiro para o fundo das redes.

Mesmo com uma desvantagem ainda maior, o time paulista não sossegou e conseguiu diminuir a diferença aos 32 minutos, quando Rodrigo Andrade foi derrubado na área por Eloir e o árbitro marcou pênalti. Giovanni Augusto foi para a cobrança e fez. Nos minutos finais, não deu tempo para mais nada e o duelo terminou em 2 a 1 para o Sampaio Corrêa.

Os dois times voltam a campo na próxima de semana para a disputa da 10ª rodada da Série B. Na quinta-feira, o Guarani recebe o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, às 21h30. Já no sábado, o Sampaio Corrêa visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 GUARANI

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Eloir e Rafael Vila (Ferreira); Pimentinha, Gabriel Poveda (Eron) e Ygor Catatau (Wesley Pionteck). Técnico: Léo Condé.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Eliel (Lucas Ramon); Silas (Rodrigo Andrade), Madison (Marcinho) e Giovanni Augusto; Bruno José, Lucão do Break (Maxwell) e Yago (Ronald). Técnico: Marcelo Chamusca.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

GOLS – Gabriel Poveda (pênalti), aos 6 minutos do primeiro tempo; André Luiz, aos 19, e Giovanni Augusto (pênalti), aos 34 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Eloir e Ygor Catatau (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).