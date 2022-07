Guarani oficializa contratações do lateral Jamerson e do meia Isaque

O Guarani oficializou nesta terça-feira os primeiros reforços desde as chegadas do superintendente de futebol Rodrigo Pastana e do técnico Mozart. O lateral-esquerdo Jamerson, de 23 anos, e o meia Isaque, de 25.

Jamerson chega por empréstimo junto ao Azuriz-PR até o fim do Paulistão de 2023 e Isaque foi emprestado pelo Grêmio para a Série B do Brasileiro após uma passagem, também por empréstimo, pelo Vasco. A dupla já está à disposição do técnico Mozart.

O lateral chega para ser o dono do lado esquerda, já que o titular Matheus Pereira se despediu dos companheiros no último final de semana porque foi negociado pelo Cruzeiro com o Vizela, de Portugal. O prata da casa Eliel vai passar por uma cirurgia no joelho e só volta em 2023.

Existe a expectativa que mais mudanças aconteçam no elenco bugrino nos próximos dias. A diretoria tem interesse na contratação do goleiro Felipe Alves, que pertence ao Fortaleza e está sem ser utilizado no Juventude.

Por outro lado, o goleiro Rafael Martins pode ser negociado com o Vila Nova, lanterna da Série B, e o atacante Lucão do Break entrou na mira do Paysandu, que briga pelo acesso na Série C.

Dentro de campo, o Guarani se prepara para o confronto direto contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, em Chapecó (SC), pela última rodada do primeiro turno. O time é o penúltimo colocado, com 17 pontos.