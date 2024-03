Guarani oficializa chegada de Renyer, revelado pelo Santos e com passagens por seleções de base

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 18:30 Para compartilhar:

Depois de um Paulistão muito abaixo do esperado pelo torcedor, o Guarani quer fazer diferente na Série B do Campeonato Brasileiro, para quem sabe brigar pelo acesso, e por isso está se movimentando no mercado em busca de reforços. Na tarde desta terça-feira, o conselho de administração confirmou a chegada do quarto novo jogador para a sequência da temporada. Trata-se do jovem atacante Renyer, de 20 anos.

“Fechado com o Bugre! O Guarani Futebol Clube acertou a contratação do atacante Renyer para a sequência da temporada. O atleta de 20 anos é o quarto reforço nesta janela de transferências. O atacante já está integrado ao elenco do Bugre e se junta a Airton, Kayque e Bruno Oliveira como as novidades do grupo que disputará o Brasileirão”, postou o clube ao anunciar o reforço.

Formado na base do Santos, clube no qual passou por todas as categorias e se profissionalizou aos 16 anos, Renyer terá sua primeira chance fora da Vila Belmiro. Ele também soma passagens pelas seleções brasileiras de base, quando foi monitorado por clubes internacionais.

Ainda em busca de reforços, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.

