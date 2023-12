Guarani oficializa chegada de lateral Hélder, ex-Criciúma, como 2º reforço para 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 11:00 Para compartilhar:

O Guarani oficializou a chegada do segundo reforço para a temporada de 2024 na manhã desta sexta-feira, visando o início do Paulistão. Trata-se do lateral-esquerdo Hélder, de 35 anos, que assim como o zagueiro Rayan que também foi anunciado recentemente, está chegando do Criciúma, onde fez parte da campanha do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Fechado com o Bugre! O lateral-esquerdo Hélder é o novo contratado visando a próxima temporada. Experiente, de 35 anos, o jogador estava no Criciúma desde 2021, tendo atuado em mais de cem partidas e conquistado dois acessos. Seja bem-vindo ao Maior do Interior, Hélder!”, confirmou o clube.

Hélder estava no Criciúma desde 2021, time no qual fez no total 103 jogos e marcou três gols. Nesta atual temporada, foram 31 partidas e um gol. Pelo clube catarinense conquistou dois acessos: Série C e Série B.

Revelado pelo Grêmio e com início da base no Londrina, o jogador também defendeu equipes como Bahia, Ceará, Figueirense, Red Bull Brasil e Vila Nova. Pelo Juventude, seu último clube antes do Criciúma, também conquistou o acesso para da Série B para elite nacional em 2020.

O Paulistão terá início no dia 21 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado do arquirrival Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. A estreia será contra o Corinthians, no dia 21 de janeiro.

