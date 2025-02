Guarani oficializa atacante Raí Nascimento, que estava na Europa

O Guarani oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Raí Nascimento para a sequência da temporada, com a Série C do Campeonato Brasileiro pela frente. O jogador de 26 anos estava no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, desde 2022.

Durante sua passagem pelo clube europeu, ele participou de 27 partidas e marcou cinco gols. Com contrato até o meio do ano, o atacante conseguiu uma rescisão antecipada para acertar sua transferência ao Guarani, que buscava um nome para fortalecer o setor ofensivo.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Raí teve uma curta passagem pelo Bahia entre 2021 e 2022, onde atuou em competições nacionais. A maior parte de sua trajetória foi construída na Espanha, defendendo clubes como Real Zaragoza, CD Alfindén, UD Ibiza-Eivissa e Stadium Casablanca, onde acumulou experiência no futebol europeu.

Raí Nascimento chega após o ataque passar em branco no dérbi diante da Ponte Preta, em que o Guarani foi derrotado por 2 a 0. Apesar disso, o time ainda lidera o Grupo B com dez pontos, à frente de Portuguesa e Santos, ambos com nove, e Red Bull Bragantino, com oito.

O Guarani volta a campo na quinta-feira, às 19h30, quando recebe o Novorizontino no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela nona rodada.