Guarani multa Júnior Todinho e Lucas Abreu após serem vistos em casa noturna

O Guarani comunicou no início da noite desta segunda-feira que o volante Lucas Abreu e o atacante Júnior Todinho foram multados após serem flagrados em uma casa noturna em meio à pandemia da covid-19. O clube rejeitou afastar os jogadores ou até mesmo demiti-los.

O time campineiro entendeu que uma punição maior do que o corte de parte dos direitos de imagem seria prejudicial ao clube que ainda sonha com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas deixou claro que todos atletas que optarem por quebrar os protocolos criados pelos profissionais da saúde serão igualmente punidos.

O flagra aconteceu em meio a um surto de covid-19 no elenco do Guarani, que chegou a pedir adiamento do duelo contra o Cuiabá, na última quinta-feira, vencida pelo clube do Mato Grosso por 4 a 0, por não ter 13 jogadores aptos para o duelo. O clube campineiro só alcançou o número limite, pois mandou justamente Lucas Abreu às pressas para o confronto. Apesar disso, compareceu a uma balada com seu companheiro de equipe depois.

“O Guarani Futebol Clube comunica que, os atletas Júnior Todinho e Lucas Abreu, pivôs de vídeos e fotos divulgados pelas redes sociais onde estavam em casas noturnas, o que já contraria o protocolo de segurança em saúde vigente durante o período de pandemia pelo Coronavírus, e além disso, sem o uso obrigatório de máscaras, serão punidos em parte dos seus vencimentos (Direitos de Imagem)”, afirmou o clube. “Os atletas não serão afastados dos treinamentos, pois isto traria uma punição ao clube neste momento de elenco reduzido pelos motivos amplamente divulgados”, acrescentou.

