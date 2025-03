Guarani mira empréstimo de dupla do Atlético-MG após saída de João Marcelo

Após concretizar a venda do atacante João Marcelo ao Atlético-MG por R$ 2,7 milhões, o Guarani já mira novas negociações com o clube mineiro. Como parte do acordo, o time paulista deve receber dois jogadores por empréstimo, visando reforçar o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Guarani manteve 10% dos direitos econômicos do atacante, um porcentual menor do que o esperado inicialmente, que era de 30%.

A negociação envolveu uma intensa disputa, já que João Marcelo também despertava o interesse do Corinthians, do time B do Barcelona e do Grupo City, embora nenhuma dessas equipes tenha oficializado uma proposta.

O Guarani demonstrou interesse no lateral-esquerdo Maykon Jesus, que disputou o Paulistão pelo Noroeste, e no atacante Luiz Filipe, de 23 anos, que teve boas passagens por Goiás e São Bernardo. Em 2024, Luiz Filipe marcou seis gols e deu duas assistências em 21 jogos pelo time paulista. No entanto, os detalhes finais da negociação ainda serão discutidos em uma reunião entre os clubes na próxima semana.

O atacante João Marcelo, de apenas 19 anos, assinou contrato com o Atlético-MG até 2029, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Paulista pelo Guarani.

Apesar de o time campineiro ter buscado uma renovação com o atleta após a Copinha, o jogador e seu empresário optaram pela transferência após a proposta do Atlético.