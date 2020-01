Guarani leva gol de empate do Mirassol no final, mas lidera grupo no Paulistão

Mirassol e Guarani empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Júnior Todinho abriu o marcador para os visitantes aos 25 minutos, mas Luiz Otávio deixou tudo igual aos 39.

O resultado manteve o Mirassol sem vitória no Grupo C, na vice-lanterna com três pontos. O Guarani, por sua vez, assumiu a liderança do Grupo D com quatro pontos, mesma pontuação do Corinthians. O clube do interior, porém, leva vantagem no saldo de gols: 3 a 2.

O Guarani tomou a iniciativa da partida e quase abriu o placar aos 11 minutos. Bidu bateu escanteio com curva e quase fez gol olímpico. Aos 28, Ernandes limpou a zaga e bateu firme, mas o goleiro do Guarani conseguiu espalmar.

No segundo tempo, o time visitante, aos 9 minutos, perdeu uma das melhores chances da partida até aquele momento. Eduardo Person cruzou na cabeça de Todinho, que, mesmo sem goleiro, cabeceou para fora.

Aos 22 minutos, Daniel Borges mandou uma bomba e a bola raspou a trave, quase abrindo o placar para o time da casa. O Guarani, porém, não se assustou e abriu o marcador aos 25. Igor Henrique cruzou rasteiro e Júnior Todinho só empurrou para as redes.

O Mirassol não desanimou e deixou tudo igual aos 39 minutos. Luiz Otávio subiu mais alto do que toda a zaga do Guarani e fez de cabeça.

O clube de Mirassol voltará a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, quando visitará o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela quarta rodada. O Guarani, por sua vez, receberá o Santo André neste domingo, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 x 1 GUARANI

MIRASSOL – Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Tiago Alves e Romário; Luís Oyama, Ernandes (Bruno Mota), Neto Moura (Chico) e Camilo; Maranhão (Rafael Silva) e Marcelo Toscano. Técnico: Ricardo Catalá.

GUARANI – Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Cristovam) e Igor Henrique (Alemão); Bady, Júnior Todinho e Rafael Costa (Bruno Sávio). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – Júnior Todinho, aos 25, e Luiz Otávio, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura (Mirassol); Deivid, Pablo e Bady (Guarani).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi.

RENDA – R$ 42.024,00.

PÚBLICO – 3.728 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).