Guarani fica no empate sem gols com o Avaí e continua na lanterna da Série B

Na briga por objetivos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Avaí ficaram no empate sem gols, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 29ª rodada. O resultado acabou sendo ruim para o time bugrino, que permanece na lanterna e em situação desesperadora na competição.

Com mais um jogo apático, o Guarani aparece na última posição, com 25 pontos, contra 32 do Botafogo, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Avaí perdeu nova oportunidade de colar no G-4 e acabou permanecendo em nono, com 41. O Mirassol, em quarto, tem 47.

O Guarani recebeu uma má notícia já no aquecimento. Luan Dias sentiu uma lesão e acabou sendo substituído por Estevão. Em campo, o time campineiro foi levemente superior ao Avaí e poderia ter tido uma melhor sorte. Aos 11 minutos, João Vitor criou a primeira boa oportunidade. Ele recebeu dentro da área, mas pegou mal na bola e jogou para fora.

O time da casa continuou na pressão. Em uma enfiada dentro da área, Caio Dantas caiu pedindo pênalti, mas a arbitragem mandou seguir o jogo. João Vitor e Marlon Maranhão voltaram a assustar o goleiro César, mas faltou pontaria para os atletas bugrinos.

O Avaí teve lampejos de bons momentos e cresceu na reta final. Aos 35, Vagner Love recebeu dentro da área, mas foi travado bem quando ia finalizar. Sem assustar Pegorari, o time catarinense, ao menos, conseguiu levar o empate sem gols para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo caiu de produção e teve poucos lances de perigo. Aos cinco, Caio Dantas roubou a bola de Pedro Castro e soltou o pé. César se esticou todo e fez a defesa para impedir que o Guarani tirasse o zero do marcador.

O Avaí resolveu fazer um abafa no fim e colocou o goleiro Pegorari para trabalhar. A melhor delas em um chute de William Pottker. O Guarani, no entanto, conteve a pressão adversária e conseguiu ao menos somar um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Brusque na sexta-feira, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No sábado, às 17h, o Guarani visita o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 AVAÍ

GUARANI – Pegorari; Heitor (Pacheco), Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa (Jefferson); Matheus Bueno, Pierre (Anderson Leite) e Estevão (Lohan); João Victor (Marcelinho), Caio Dantas e Marlon Maranhão. Técnico: Allan Aal.

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Willian Maranhão; Judson (Zé Ricardo), Rodrigo Santos, Pedro Castro (Ademilson) e Giovanni (João Paulo); Pedrinho (Garcez) e Vagner Love (William Pottker). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Leite e Pierre (Guarani); Judson, Pedrinho, Vagner Love, William Pottker e Zé Ricardo (Avaí).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA – R$ 29.490,00.

PÚBLICO – 3.330 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).