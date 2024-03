Guarani faz ‘jogo da vida’ contra o Red Bull Bragantino para permanecer no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O Guarani faz duelo decisivo para garantir sua permanência na elite do Campeonato Paulista. Neste domingo, às 16h, entra em campo diante do Red Bull Bragantino, precisando vencer para não depender de outros resultados. A partida, válida pela 12ª e última rodada da fase de grupos, será realizada no Brinco de Ouro, em Campinas.

O time campineiro chega à última rodada com apenas uma vitória, ainda na terceira rodada, em que superou o Ituano por 3 a 0, em 27 de janeiro. Desde então, foram cinco derrotas e três empates. A má campanha causou a demissão do técnico Umberto Louzer, substituído por Claudinei Oliveira, que assumiu na oitava rodada.

Com sete pontos, está confirmado no quarto lugar do Grupo B, mas o que interessa é a classificação geral, que define os dois rebaixamentos. Aparece na 14ª e antepenúltima posição e precisa vencer para confirmar a permanência na elite. Se empatar ou perder, dependerá dos resultados de Ituano (6) e Santo André (5), que duelam ao mesmo tempo com São Paulo e Ponte Preta, respectivamente.

O técnico Claudinei Oliveira terá o desfalque do volante Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o zagueiro Márcio Silva rompeu o ligamento do joelho e está fora. Na defesa, a tendência é que a linha de três seja mantida com a entrada de Lucas Adell.

Com a lesão do defensor, o Guarani agiu rápido para apresentar o laudo médico na Federação Paulista e conseguiu inscrever o volante Airton, anunciado como reforço na sexta-feira em empréstimo junto ao Atlético-GO. Ele já briga pela posição com Matheus Bueno.

Há sete jogos invicto, com cinco vitórias e dois empates, o Red Bull Bragantino chega tranquilo para a rodada final. Com 21 pontos, está garantido na liderança do Grupo C e enfrentará a Inter de Limeira nas quartas de final.

No meio de semana, perdeu para o Botafogo por 2 a 1 na terceira fase da Libertadores, última antes da fase de grupos. Com isso, a tendência é que o técnico Pedro Caixinha poupe a maioria dos titulares.

O zagueiro Luan Cândido e o atacante Thiago Borba já seriam desfalques por suspensão. Henry Mosquera, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Nathan Camargo estão no departamento médico e Eduardo Santos faz transição. Caixinha não confirmou, mas deve escalar um time reserva.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X RED BULL BRAGANTINO

GUARANI – Vladimir; Léo Santos, Rayan e Lucas Adell; Diogo Mateus, Anderson Leite, Matheus Bueno, Régis e Hélder; Pablo Thomaz e Gabriel Santos. Técnico: Claudinei Oliveira.

RED BULL BRAGANTINO – Lucão; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Douglas Mendes e Guilherme Lopes; Raul, Bruninho e Gustavinho; Laquintana, Talisson e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias