Guarani estuda contratação do zagueiro Ramon, do Atlético-GO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 12:30 Compartilhe

O Guarani continua em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O time bugrino abriu negociação com o Atlético-GO pelo zagueiro Ramon, que não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Alberto Valentim.

Ramon, que sofreu com lesões no ano passado, tem contrato com o Atlético-GO até o fim de 2024 e chegaria ao Guarani por empréstimo. O que pesa é a questão salarial, já que o atleta recebe na faixa dos R$ 150 mil.

O Guarani tenta baixar o valor, mas o Atlético-GO não aceita arcar com parte dos valores para ceder o jogador a um adversário direto da Série B. Ou seja, a contratação só será efetivada caso a equipe paulista resolva fazer um alto investimento.

Ramon, de 28 anos, tem 52 jogos com a camisa do Atlético-GO, sendo 19 só na atual temporada. O jogador, no entanto, perdeu espaço nas últimas rodadas e, por isso, chamou a atenção do Guarani. Ele tem passagens também por Cruzeiro e Vitória.

Em alta sob o comando de Umberto Louzer, o Guarani é o sétimo colocado da Série B, com 22 pontos, seis a menos do que o Sport. O próximo desafio é com o Botafogo-SP, na segunda-feira, às 20h15, no Santa Cruz.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias