Guarani enfrenta o Ituano em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, o Guarani enfrenta o Ituano neste sábado, às 20h, no estádio Novelli Júnior, pela terceira rodada. O time do Itu é o único do interior de São Paulo a vencer um dos grandes até agora.

O Ituano derrotou o Corinthians, por 1 a 0, na última quarta-feira e somou os seus primeiros pontos na competição, após perder por 2 a 0, na estreia, para o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. Com isso, é o terceiro do Grupo A, com três pontos, atrás de Santos (seis) e Portuguesa (três). O Santo André tem um.

O Guarani, por sua vez, começou perdendo para o Corinthians por 1 a 0, em São Paulo, e ficou no 0 a 0 com o São Bernardo, em Campinas. O time campineiro tem um ponto, no terceiro lugar do Grupo B, à frente da Ponte Preta, que também tem um. O Palmeiras soma quatro e o Água Santa tem três.

O técnico Marcinho Freitas não deve fazer mudanças no Ituano, até por ter sido a primeira vitória do time. Ele aposta muito na dupla do meio de campo formada por Thonny Anderson e Eduardo Person.

Mesmo assim, o treinador ainda está incomodado com o setor ofensivo, que tem finalizado pouco. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de colocar Jean Pyerre no meio e deixar Salatiel como único atacante.

“Ganhamos um ânimo com a vitória sobre o Corinthians para a sequência da temporada. Temos que continuar nos superando para conquistar um bom resultado contra o Guarani, que é outra equipe muito difícil”, ressaltou o treinador.

Ainda sem uma definição sobre o meia Régis, que continua sem ser inscrito para o Paulistão, o Guarani deve apostar no mesmo time que empatou com o São Bernardo. Chay continua sendo o principal nome do meio de campo do clube campineiro.

“Você vê que o foco do jogo fica em segundo plano, assim como foi contra o Corinthians. Então não falo mais sobre esse assunto. Tudo que tinha para falar eu já passei na primeira entrevista coletiva. Agora é um assunto que será resolvido internamente”, disse o treinador.

A preocupação do técnico Umberto Louzer, que já está há dez jogos sem vencer no comando do Guarani, é no ataque. “Está faltando capricho no penúltimo passe, para ficarmos em boas condições de finalizar ao gol”, aponta Louzer.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X GUARANI

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person e Thonny Anderson; Pablo Diogo e Salatiel. Técnico: Marcinho Freitas.

GUARANI – Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho, Matheus Bueno e Chay; Reinaldo, Derek e Reinaldo. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

