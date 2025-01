Guarani enfrenta Botafogo na estreia do Paulistão após queda para Série C e reformulação

Após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Guarani tenta alçar voos maiores em 2025. A estreia do time bugrino no Paulistão será diante do Botafogo, em partida marcada para esta quarta-feira, às 19h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time de Ribeirão Preto tem como objetivo mostrar que pode ser mais do que mero coadjuvante.

Depois da queda para a Série C, o Guarani reformulou o seu elenco e trouxe jogadores mais jovens. A média de idade dos 14 reforços anunciados é de 24 anos. Giva, ex-Santos, e Mateus Sarará e Nathan Camargo, ex-Grêmio, são os destaques. O técnico é Maurício Souza, ex-Red Bull Bragantino e Flamengo.

O Guarani perdeu os últimos cinco dos sete jogos que fez contra o Botafogo. O retrospecto, no entanto, é equilibrado. São 105 jogos, com 34 triunfos do time bugrino, 36 empates e 33 derrotas.

O técnico Maurício de Souza tem uma dúvida. A expectativa era que Alan Santos e Márcio Silva formassem a dupla defensiva. O último, no entanto, acabara de se recuperar de lesão. O jovem Pedro Manoel foi convocado às pressas e deixou a equipe da Copa São Paulo de Futebol Júnior para reforçar o time principal.

O treinador deve apostar em um time com uma mescla entre jovens jogadores e atletas mais experientes. O meia Isaque, ex-Grêmio e Vasco, aparece como destaque. Na frente, deve aparecer Matheus Régis, que trocou a Ponte Preta pelo rival.

“A expectativa em relação ao trabalho é grande. É um processo de reconstrução, mas esperamos dar muitas vitórias para colocar o clube em seu lugar. É muito trabalho agora. Vamos juntos para alcançar vitórias”, disse o goleiro Gabriel Mesquita.

Já o Botafogo é o time do interior mais longevo na elite do futebol paulista. Após brigar para não cair na Série B na última edição do estadual, passou por uma mudança no elenco e dispensou 13 jogadores. Em contrapartida, foram contratados 11 reforços. A principal aposta, no entanto, foi no técnico Márcio Zanardi.

O técnico indicou uma dúvida no setor ofensivo, entre Douglas Baggio e Silvinho. A expectativa é que entre em campo com a formação 4-3-3, com Alexandre Jesus e Jonathan Cafú completando o ataque.

Quem também chama atenção no time é o argentino Leandro Maciel, que sofreu com lesão no ano passado após bom começo no Paulistão. Ele deve liderar a equipe dentro das quatro linhas.

“Realizamos um trabalho muito forte na parte física, técnica e tática durante a pré-temporada e estou muito satisfeito. Os jogadores estiveram abertos para evoluir e estão bem preparados. O Campeonato Paulista é uma competição muito dura e complicada e queremos ter um time operário e competitivo. A estrela do nosso time será o conjunto, o trabalho”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X BOTAFOGO

GUARANI – Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Alan Santos, Márcio Silva e Emerson Barbosa; Anderson Leite, Mateus Sarará, Nathan Camargo e Isaque; Matheus Régis e João Victor. Técnico: Maurício Souza.

BOTAFOGO – Victor Souza; Jeferson, Alisson Cassiano, Edson e Jean Victor; Jean Mangabeira, Sabit e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Alexandre Jesus e Jonathan Cafú. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote

HORÁRIO – 19h30

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).