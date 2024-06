Guarani encaminha acerto com Pintado para assumir o comando do time na sequência da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 19:40 Para compartilhar:

É questão de tempo para Pintado ser anunciado como novo treinador do Guarani na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. As conversas entre o treinador e o Conselho de Administração do Guarani foram intensificadas nesta segunda-feira e o acerto deve ser definido nos próximos dias.

Embora não tenha sido o primeiro nome procurado depois da demissão de Júnior Rocha, no último dia 9, Pintado tem o perfil que a diretoria entende ser necessário para livrar o Guarani do rebaixamento: experiente e que conhece a divisão.

Essa seria a segunda passagem de Pintado pelo Guarani: a primeira foi entre 2015 e 2016, quando deixou o clube para ser auxiliar no São Paulo. O treinador de 58 anos ainda passou por Ponte Preta, São Caetano, Juventude, Goiás, Chapecoense, Cuiabá e América-MG.

O último trabalho de Pintado foi neste ano, quando dirigiu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O vínculo acabou após a eliminação nas quartas de final para o Santos.

Nesta terça-feira, contra o penúltimo colocado Ituano, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani será comandado pelo segundo jogo seguido pelo auxiliar fixo Marcelo Cordeiro.

Na lanterna da Série B, o time de Campinas somou apenas quatro pontos nas 10 primeiras rodadas. A diferença para o Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de seis pontos.