Guarani empata duelo paulista com Ituano e permanece fora do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 19:24 Compartilhe

Ituano e Guarani fizeram um confronto equilibrado e empataram por 1 a 1 neste sábado. Bruno José abriu o placar para os campineiros, enquanto Wesley empatou para os mandantes, em dois belos gols. A partida foi válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time visitante permanece fora do G-4, mas perto dele, já que soma 37 pontos, no quinto lugar. O Criciúma, quarto, tem 38. O Ituano chegou a 25 e aparece um pouco mais abaixo, em 13º.

Jogando em casa, o Ituano tomou a iniciativa. A primeira tentativa foi com Vinícius Balieiro, que chutou de fora da área, mas por cima. Depois, Wesley Pomba fez cruzamento perigoso, mas Pegorari saiu bem do gol para defender.

O Guarani teve dificuldade para responder, mas chegou com Bruninho, que tentou cortar a marcação, mas se atrapalhou, e depois com chutes de longe de Mayk e João Victor. Até que aos 36 minutos, o placar foi inaugurado. Bruno José recebeu fora da área, driblou muito bem Mário Sérgio e chutou cruzado para fazer um belo gol.

Apesar de algumas chances no começo do primeiro tempo, a principal chegada com real perigo do Ituano na etapa final veio com gol de empate. Aos 12 minutos, Hélio Borges recebeu na direita e cruzou para a área. Wesley finalizou de primeira, de chapa, encobrindo Pegorari para fazer outro belo gol em Itu.

Logo depois, o Guarani quase ficou novamente à frente do placar, quando Bruninho saiu na cara do gol, mas Jefferson Paulino fez grande defesa. Nos minutos finais, o Ituano exerceu pressão e assustou. Gabriel Stevanato tentou finalização, mas foi travado, e, já aos 49, José Aldo chutou forte, no meio do gol, por cima, bem perto do travessão.

O Guarani volta a campo no dia 13, às 18h, quando faz confronto direto com o Juventude, no Brinco de Ouro, em Campinas. No dia 14, às 20h, o Ituano visita o lanterna ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 GUARANI

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; Vinícius Balieiro (Lucas Siqueira), José Aldo e Davi Araújo (Yann Rolim); Felipe Fonseca (Hélio Borges), Wesley (Gabriel Stevanato) e Matheus Cadorini (Quirino). Técnico: Marcinho Freitas.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus (Wenderson), Alan Santos, Lucão e Mayk (Caíque Silva); Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho (Régis); Bruno José (Lucas Silva), Bruno Mendes (Isaque) e João Victor. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Bruno José, aos 36 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 11 do segundo.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS – Hélio Borges, Wesley e Quirino (Ituano); Caíque Silva e João Victor (Guarani).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 74.200,00.

PÚBLICO – 2.542 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias