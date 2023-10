Guarani empata com Vila Nova no final e segue no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 21:37 Compartilhe

Desta vez a sorte ajudou o Guarani, que empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, neste sábado, pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol de empate saiu somente aos 50 minutos do segundo tempo, num desvio de cabeça de Pablo Thomaz. O visitante tinha marcado com Juan Christian, no primeiro tempo.

Com este empate que caiu do céu, o time campineiro segue dentro do G-4 – zona de acesso -, na quarta posição, com 54 pontos, mesma pontuação de Sport e Juventude e atrás do líder Vitória, com 58. O Vila Nova-GO ainda mantém suas chances de acesso, porque atingiu os 48 pontos, em oitavo lugar.

Com o gramado pesado devido a chuva, espera-se muita dificuldade para a movimentação da bola. Mas a drenagem suportou bem e o Vila Nova se mostrou mais bem armado dentro de campo. Dominou o setor de meio-campo e passou a chegar com frequência perto da grande área. Com isso, também apertava o Guarani na sua saída de bola.

Com domínio territorial, o Vila Nova passou a tentar os cruzamentos no alto e também passou a arriscar os chutes. Mas seus atacantes finalizavam sem precisão. A superioridade numérica no primeiro tempo ficou evidente: 9 a 2 para os goianos.

De tanto insistir, o time goiano abriu o placar aos 34 minutos. Após o cruzamento rasteiro, Caio Dantas se antecipa à marcação e desvia em direção ao gol. No meio do caminho a bola fica nos pés de Juan Christian, que ajeita e toca a bola no canto direito de Pegorari.

A chuva não deu trégua no segundo tempo e os jogadores da casa seguiam com dificuldade para trocar bola, dificultando a movimentação e a transição da defesa ao ataque. O Vila Nova, na frente no placar, se posicionou bem atrás e passou a esperar a chance de um contra-ataque.

Sem muitas opções, o Guarani passou a tentar os cruzamentos pelo alto, porém, sempre bem neutralizados pelos defensores, com destaques para Rafael Donato e Eduardo Doma. Depois o técnico Umberto Louzer efetuou alterações, sentindo que alguns titulares não estavam bem. A mudança com mais efeito foi a entrada do atacante Bruno Mendes no lugar do volante Matheus Barbosa.

Mesmo conseguindo apertar o Vila Nova em seu campo defensivo, o Guarani praticamente não concluiu para o gol. Não deu na técnica, foi no abafa. O empate saiu aos 50 minutos quando Matheus Bueno cobrou falta na lateral da grande área e Pablo Thomaz apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. Até o goleiro Pegorari vou tentar o cabeceio nesta jogada, que evitou a derrota.

Na 32.ª rodada, o Guarani vai enfrentar o líder Vitória, em Salvador (BA), no domingo, dia 15, às 18h. O Vila Nova vai receber o Botafogo na quarta-feira, às 21h30, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 VILA NOVA-GO

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Bruno Mendes), Matheus Bueno e Bruninho (Régis); Bruno José (Pablo Thomaz), Derek (Iago Teles) e João Victor (Gustavo França). Técnico: Umberto Louzer.

VILA NOVA-GO – Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Igor Henrique (Sousa), Lourenço (Marlone), Guilherme Parede e Cristiano (Marquinhos Pedroso); Caio Dantas (Henrique Almeida) e Juan Christian (Éverton Brito). Técnico: Lisca.

GOLS – Juan Christian, aos 34 minutos do primeiro tempo. Pablo Thomaz, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Pegorari e Matheus Barbosa (Guarani); Marcelinho, Igor Henrique, Eduardo Doma, Rafael Donato e Juan Christian (Vila Nova).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG)

RENDA – R$ 164.660,00





PÚBLICO – 7.782 total

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

