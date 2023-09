Guarani e Ponte Preta fazem Dérbi; Criciúma tenta voltar ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 7:30 Compartilhe

Guarani e Ponte Preta irão se enfrentar pela 206ª vez na história do Dérbi Campineiro neste sábado em um dos quatro jogos que irão movimentar as disputas da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no decorrer do dia. Outro destaque ficará para o Criciúma que tenta retornar ao G-4 – zona de acesso.

O clássico campineiro será disputado às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com torcida única do Guarani por determinação vigente do MP-SP desde 2016. Os dois rivais chegam em momentos opostos para esse Dérbi.

Com 41 pontos, o alviverde está brigando por uma vaga no G-4, na parte de cima da tabela, enquanto os rivais chegam embalados por quatro jogos sem derrota, mas com 31 pontos, ainda querem se distanciar da zona de rebaixamento.

Mais cedo, às 17h, o Criciúma, adversário direto do Guarani na briga pelo G-4, tenta retornar a zona de acesso. Vindo de vitória em cima do Vila Nova, por 1 a 0, o time catarinense soma 44 pontos e visita o Ceará, na Arena Castelão, às 17h. Com 35 pontos, os donos da casa não vencem há três jogos e a diretoria demitiu o técnico Guto Ferreira, contratando Vagner Mancini, ex-América-MG.

Antes, às 15h30, Avaí e Atlético-GO fazem o duelo dos embalados no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Vindo de quatro jogos sem derrota e três vitórias neste meio tempo, o time goiano tem 38 pontos e quer diminuir a diferença para o G-4. Já o rival não perde há seis jogos, mas com 27 pontos tenta se afastar da zona da degola.

Por fim, em mais um jogo às 17h, ABC e Sampaio Corrêa se enfrentam no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN), em um duelo direto entre dois times que estão na zona de rebaixamento. Os visitantes somam 26 pontos, enquanto os donos da casa são lanterna com 15 pontos.

A 26ª rodada da Série B será encerrado com mais dois jogos no decorrer da tarde de domingo. O principal destaque ficará para o Sport que busca a reabilitação diante do Botafogo-SP para se manter no G-4.

Confira os jogos da 26ª rodada da Série B:

Sábado

15h30

Avaí x Atlético-GO

17h

Ceará x Criciúma

ABC x Sampaio Corrêa

18h

Guarani x Ponte Preta

Domingo





15h45

Vila Nova x CRB

18h

Botafogo-SP x Sport

