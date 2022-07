Guarani e Brusque empatam e seguem na parte de baixo da Série B

O único jogo deste domingo (24) pela Série B do Campeonato Brasileiro, terminou sem ganhador. Pela 20ª rodada da competição, Guarani e Brusque empataram por 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).







As equipes seguem na metade de baixo da tabela. O Quadricolor é o 12º colocado, com os mesmos 23 pontos do Ituano, ficando à frente por ter mais vitórias. O Bugre, com 19 pontos, subiu uma posição, mas permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

As redes balançaram somente no segundo tempo. Aos sete minutos, o meia Álvaro recebeu na entrada da área, dominou e bateu colocado, no ângulo, abrindo o placar para o Brusque. Aos 13 minutos, o lateral Edilson desviou a bola com a mão, dentro da área, após cabeçada do meia Isaque. O lateral Diogo Matheus cobrou a penalidade e empatou para o Guarani.

O próximo compromisso do Bugre será na quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. No sábado (30), o Quadricolor recebe o líder Cruzeiro no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), às 11h.

Noite de sábado

Três partidas movimentaram a Série B na noite de sábado (23). Nos Aflitos, em Recife, o Londrina derrotou o Náutico por 2 a 1, de virada. O Tubarão foi a 29 pontos e pulou para quinto lugar, a cinco pontos do Bahia, último time no G4. O Timbu, com 18 pontos, continua na zona de rebaixamento, em 19º lugar.

Os anfitriões saíram na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com Kieza, que não balançava as redes há um ano e sofreu várias lesões nesse período. Na segunda etapa, o também atacante Douglas Coutinho marcou duas vezes, aos 12 e aos 26 minutos, decretando a vitória dos paranaenses. O duelo marcou a estreia de Elano Blumer como técnico do Náutico.

O Timbu volta a campo na sexta-feira (29), às 19h, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No sábado (30), o Londrina recebe o Criciúma no estádio do Café, em Londrina (PR).

No Rei Pelé, em Maceió, o CRB chegou a nove jogos de invencibilidade na Série B ao superar o Novorizontino por 2 a 1. O Galo de Campina subiu para o sétimo lugar, com 28 pontos, a seis do último time do G4. Os paulistas, que estavam à frente dos alagoanos, caíram para décimo, com 26 pontos.

O meia Rafael Longuine, aos 24 minutos da primeira etapa, fez o primeiro dos anfitriões. Aos 41, o atacante Emerson Negueba aumentou a vantagem do CRB. O Tigre do Vale diminuiu aos 22 minutos do segundo tempo, com o atacante Douglas Baggio.

Na quinta-feira, às 19h, o Galo de Campina visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. No sábado, às 18h30, o Novorizontino encara o Vila Nova no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

No estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o Ituano venceu a Chapecoense por 1 a 0. O Galo rubro-negro, que não ganhava em casa há quase três meses, subiu para o 13º lugar, com 23 pontos, um a mais que o Verdão do Oeste, agora o 14º colocado. O gol foi marcado pelo zagueiro Bernardo, aos 24 minutos do primeiro tempo.

A Chape abre a 21ª rodada na terça-feira (26), às 18h30, contra o Grêmio, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os paulistas jogam somente no sábado, às 20h30, diante do CSA, no Rei Pelé.