Guarani e Botafogo se enfrentam para encerrar sequência negativa no Paulistão

Com o sinal de alerta ligado, Guarani e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A dupla não vive bom momento, acumulando sequência de jogos sem vitória e tentam encerrar a sequência negativa.

O Guarani não vence há três jogos, sendo duas derrotas e um empate com o Santos no último final de semana, por 1 a 1, em Campinas. Um resultado que não traduz o que foi o confronto, já que o time do interior foi muito superior. O Guarani é o terceiro colocado do Grupo A, com quatro pontos.

Já o Botafogo não vence há dois jogos, apesar de ter conhecido seu primeiro revés no último domingo, quando visitou a Inter de Limeira e perdeu por 3 a 0, em Limeira, mantendo o time com cinco pontos e na última posição do equilibrado Grupo C.

Contente com o futebol apresentado no empate com o Santos, principalmente no primeiro tempo, o técnico Daniel Paulista não deverá fazer mudanças no Guarani. Ponto positivo para o meia Giovanni Augusto, contratado sob muita expectativa e que aos poucos vai ganhando ritmo de jogo.

As únicas baixas seguem sendo o lateral-direito Diogo Mateus e o meia Vitinho, que testaram positivo para a covid-19 e ainda não foram liberados pelo departamento médico, além do volante Silas, que se recupera de desconforto no músculo adutor da coxa.

No Botafogo, o técnico Leandro Zago terá o retorno de alguns jogadores. O lateral-esquerdo Jean Victor desfalcou o time após sentir um desconforto muscular. Já o zagueiro Joseph, diagnosticado com covid-19, cumpriu isolamento e também foi liberado pelo departamento médico.

Outra novidade é o atacante Luketa, recuperado de lesão. Ele se machucou durante a etapa inicial do confronto contra o Santos e desfalcou o time nas duas últimas partidas. Por outro lado, o zagueiro Diego Guerra foi vetado pelo departamento médico. Ele sentiu um desconforto muscular. O outro ausente é o volante Guilherme Mantuan, lesionado.

