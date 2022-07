Guarani e Bahia fazem duelo de campeões nacionais em momentos opostos na Série B

Dois clubes que foram campeões brasileiros entram em campo neste sábado brigando por objetivos diferentes na Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o desesperado Guarani recebe o Bahia, que vem construindo seu caminho para voltar à elite.

Campeão nacional em 1978, o Guarani tem apenas 17 pontos e está na zona de rebaixamento, mas vem embalado depois da vitória sobre o líder Cruzeiro, por 1 a 0, também em casa. Bicampeão brasileiro, em 1959 e 1988, o Bahia vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o Athletico-PR, mas defende o terceiro lugar da Série B, onde está com 30 pontos.

Além do Bahia, outros dois times que estão no G-4 entram em campo neste sábado. O vice-líder Vasco, com 34 pontos, vai até São Luis (MA), enfrentar o Sampaio Corrêa, que faz apenas uma campanha regular, com 22 pontos. Em Porto Alegre (RS), o quarto colocado Grêmio faz um confronto direto contra o Tombense. Os times são separados por apenas quatro pontos (29 a 25).

Sem treinador depois de demitir Mazola Júnior por conta de duas derrotas seguidas, o Ituano recebe o Londrina, no estádio Novelli Júnior, precisando da vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Mais tranquilo, o adversário está no meio da tabela de classificação, assim como CRB e Brusque, que se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Invicto há seis jogos, o CRB tem 23 pontos e quer manter vivo o sonho do G-4. Já o Brusque tem os mesmos 20 pontos do Londrina. Os dois buscam a vitória para não correrem o risco de se aproximarem da zona de rebaixamento.

CONFIRA OS JOGOS DA 18ª RODADA

SÁBADO

11h

Ituano x Londrina

16h

CRB x Brusque

16h30

Grêmio x Tombense

Sampaio Corrêa x Vasco

18h30

Guarani x Bahia

DOMINGO

16h

Náutico x Chapecoense

Cruzeiro x Novorizontino