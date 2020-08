Guarani comemora 42 anos do título Brasileiro de 1978 Com Careca em alta, o Bugre venceu o Palmeiras em dois jogos e faturou o título nacional

O dia 13 de agosto é especial para o torcedor do Guarani. Nesta data, em 1978, o Bugre batia o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro e faturava o seu primeiro título nacional.

Após deixar para trás Sport e Vasco nas fases anteriores, o time de Campinas encarava o Palmeiras, que vinha de títulos recentes e abria a série final dentro de casa. No Morumbi, o único gol do jogo saiu com Zenon, em cobrança de pênalti.

Na volta, em jogo disputado no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani anotou o gol do título aos 36 minutos da etapa inicial. No rebote dentro da grande área, Careca soltou a bomba e deu a vitória e título ao Bugre.

