Guarani começa a semana atrás de novo técnico, após cinco trocas em 2024

O Guarani segue com seu planejamento atrasado para a temporada de 2025. Afinal, nesta segunda-feira, completou uma semana na busca por um novo técnico após a saída de Allan Aal, que não evitou o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria abriu a semana em busca desse nome ideal. Vinícius Bergantin perdeu força, enquanto Maurício Souza voltou a ser o principal alvo.

Vinícius Bergantin, ex-Ferroviária, CSA, Ituano, entre outros, era o nome favorito até o último final de semana. Porém, ele demonstrou a intenção de seguir no Flamengo, onde atualmente faz parte da comissão técnica permanente do clube, como auxiliar de Filipe Luís.

Com isso, um novo nome ligado ao time carioca, voltou a ganhar forças no estádio Brinco de Ouro. Primeiro alvo no começo da semana passada, Mauricio Souza voltou a ser o favorito para assumir o cargo.

Ele foi recentemente campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo time sub-23 do Red Bull Bragantino, mas como a categoria será desativada em 2025, existe a grande chance dele se desligar do time de Bragança Paulista para poder dirigir um time principal.

Auxiliar do Flamengo por anos, Souza chegou a comandar o time profissional de forma interina em 2021 e também o Vasco em 2022 durante a Série B. Antes de fechar com o Red Bull Bragantino em maio deste ano, Maurício Souza estava no Madura FC, da Indonésia.

Outros nomes estão na pauta, casos de Daniel Paulista, Maurício Barbieri e Luizinho Lopes, porém neste momento estão na ‘lista de espera’, caso não ocorra o acerto com Maurício Souza. O nome de Rafael Guanaes, ex-Operário-PR, corre por fora já que tem negociações encaminhadas com o Atlético-GO.

O Guarani tenta não errar na aposta para a temporada de 2025, assim como aconteceu neste ano, no qual cinco nomes passaram pelo cargo: Umberto Louzer, Claudinei Oliveira, Júnior Rocha, Pintado e Allan Aal. Além do auxiliar Marcelo Cordeiro, que esteve à frente da equipe de forma interina.

O Guarani volta a disputar uma partida oficial somente na segunda quinzena de janeiro, quando começa o Campeonato Paulista. O time campineiro está no Grupo B, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.