Guarani, com um jogador a mais, perde para Chapecoense e sai de campo debaixo de vaias

Estadão Conteúdo 26/04/2024 - 23:42

Em uma partida que tinha tudo para sair com os três pontos, o Guarani, mais uma vez, decepcionou seu torcedor e perdeu a segunda partida consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o time campineiro foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada.

A agravante é que o Guarani jogou desde os seis minutos do primeiro tempo com um jogador a mais, porque JP Galvão foi expulso após acertar uma cotovelada em Jefferson. Mas mesmo assim, apesar da pressão, viu o time catarinense marcar ainda no primeiro tempo, com Bruno Leonardo.

O goleiro Matheus Cavichili, do time catarinense, saiu como destaque do jogo. No final, o Guarani até buscou o empate, aos 49, com um chute de Gustavo França desviado na defesa, mas o gol foi anulado pelo VAR, ao apontar um impedimento no lance.

Sem nenhum ponto, o Guarani deixou o campo debaixo de vaias e aos gritos de “vergonha”. A torcida, ainda, pediu a saída do técnico Claudinei Oliveira. Foi a primeira derrota do Guarani para o time catarinense na história, porque antes tinham disputado quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

A Chapecoense, que venceu o Ituano na estreia, por 3 a 1, soma sua segunda vitória consecutiva, e fica na liderança, ao lado do Operário-PR, Sport e Santos.

O enredo do primeiro tempo foi da felicidade para a tristeza para o torcedor bugrino. Logos aos seis minutos, após consultar o VAR, o árbitro expulsou o lateral JP Galvão, da Chapecoense, por acertar uma cotovelada em Jefferson. Com um jogador a mais, o Guarani armou a blitz e pressionou o time catarinense. A torcida até festejou aos 22 quando o árbitro assinalou pênalti depois de Caio Dantas ter sido derrubado pela defesa da Chapecoense. Porém, após consultar o VAR, o pênalti foi desmarcado.

Foi um balde de água fria para o time paulista que ainda viu as coisas piorarem aos 28, quando a Chapecoense abriu o marcador. Rafael bateu falta pela esquerda e Bruno Leonardo subiu, sozinho, para cabecear para o gol no canto direito de Douglas Borges.

Na reta final, o torcedor ficou com o grito entalado na garganta ao ver três defesas consecutivas do goleiro Matheus Cavichioli, em lances de Caio Dantas, Diego Mateus e Jefferson.

O Guarani volta a campo pela terceira rodada da Série B diante do Santos, somente no dia 6 de maio, segunda-feira, na Vila Belmiro. A Chapecoense joga no sábado (dia 4) contra o América-MG, em Chapecó (SC), às 17h.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 CHAPECOENSE-SC

GUARANI – Douglas Borges; Diogo Mateus (João Victor), Rayan, Lucas Adell e Jefferson; Camacho (Rafael Freitas), Matheus Bueno (Gustavo França) e Luan Dias (Bruno Oliveira); Reinaldo (Marlon), Airton e Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli, JP Galvão, Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Habraão) e Rodrigo Mancha; Foguinho (Tárik), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Marcelinho) e Thomás (Walterson); Marcinho e Mário Sérgio (Rômulo). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Bruno Leonardo, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Oliveira (Guarani); Foguinho (Chapecoense-SC).

CARTÃO VERMELHO – JP Galvão (Chapecoense-SC).

ÁRBITRO – Marcos Sousa (TO).

RENDA – R$ 92.230,00.

PÚBLICO – 4.405 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).