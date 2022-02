Guarani bate Novorizontino fora de casa e continua sonhando com vaga nas quartas do Paulistão Bugre chegou a ceder o empate na segunda etapa, mas Matheus Pereira recolocou a equipe na frente

Neste sábado (12), o Campeonato Paulista esteve em cena com uma partida que será vista na Série B. Guarani e Novorizontino duelaram em Novo Horizonte e o Bugre saiu vitorioso por 2 a 1, com gols marcados por Ernando e Matheus Pereira, além deles, Michel Douglas fez o dos mandantes.

Com o resultado, o Guarani continua na terceira colocação do Grupo A, empatado com o Água Santa, com sete pontos e agora enfrenta o Ituano, em Itu, na quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Tigre amarga a lanterna da chave B, com apenas um tento conquistado e encara o Santo André, fora de casa, na terça-feira (15), às 19h.

JÚLIO CÉSAR O DONO DO 1º TEMPO!

As equipes começaram a primeira etapa com muito estudo e poucas chances de gols. O Guarani era o mais presente no campo de ataque, principalmente com jogadas de Júlio César, por ambos os lados do campo. O atacante cruzou na área e Rodrigo Andrade finalizou com perigo.

Mais tarde, aos 21, o camisa 7 cruzou para Lucão do Break finalizar em cima de Giovani. No rebote, Ernando abriu o placar para o Bugre. O Tigre demorou para acordar do tento sofrido e teve duas boas chances de empatar, mas desperdiçou.

OLHA OS GOLS!

Na volta do intervalo, logo aos cinco minutos, Danielzinho foi derrubado na área por Ronaldo Alves. Após checagem do VAR, a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Michel Douglas deixou tudo igual. Pouco tempo depois, aos 13′, Matheus Pereira recebeu sozinho e recolocou o Guarani na frente.

Mais tarde, Júlio César quase ampliou para a equipe campineira. Aos 30′, a arbitragem marcou um pênalti para os mandantes, mas que logo depois foi anulado pelo VAR.

Na reta final, a equipe da casa foi com tudo para o ataque e quase marcou em chute forte de Danielzinho.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

NOVORIZONTINO x GUARANI

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Data/horário: 12/02/2022 – 16h (de Brasília)

​Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Robson Ferreira Oliveira

Quarto árbitro: Jeferson Silvestrini

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez

Cartões amarelos: Ronaldo Alves, Rodrigo Andrade, Lucas Venuto, Koslinski (Guarani), Léo Baiano (Novorizontino)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Ernando (21’/1T) (0-1), Michel Douglas (1-1) (5’/2T), Matheus Pereira (13’/2T) (1-2)

NOVORIZONTINO (Técnico: Leonardo Condé)

Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar e Reverson; Léo Baiano (Marcinho 42’/2T), Barba (Williean Lepo 21’/2T) e Danielzinho; Léo Tocantins (Cléo Silva 21’/2T), Bruno Silva (Douglas Baggio – intervalo) e Michel Douglas (Chrigor 34’/2T).

GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)

Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Ernando e Matheus Pereira; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Yago 29’/2T), Índio (Madison 45’/2T)e Giovanni Augusto (Vitinho 34’/2T); Júlio César (Lucas Venuto 34’/2T) e Lucão do Break (Derlan 45’/2T).

