Guarani atropela Chapecoense, respira e fica perto de deixar a lanterna da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 17:48 Para compartilhar:

O Guarani não tomou conhecimento da Chapecoense neste sábado e venceu por 4 a 0, na Arena Condá, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Considerado por muitos como virtual rebaixado, o time bugrino vai reagindo e já está muito próximo de deixar a lanterna.

Com o resultado, o Guarani conquista a segunda vitória consecutiva pela primeira vez na Série B e chega aos 17 pontos. O Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22. A Chapecoense, por outro lado, conheceu a sua quarta derrota seguida e ficou estacionada na 18ª posição, com 19, confirmando a fama de pior mandante do torneio.

Com o rebaixamento batendo à porta, o Guarani precisou partir para o ataque desde o início e viu a estratégia render o resultado esperado aos três minutos. João Victor disparou em velocidade, levou a melhor sobre Jhonnathan e bateu no canto direito para surpreender o goleiro Gabriel Gasparotto.

A Chapecoense sentiu o golpe e deu ainda mais espaço ao Guarani, que fez o segundo aos 24. Pacheco arriscou de longe, a bola desviou e sobrou nos pés de Marlon Douglas. O meia ajeitou o corpo e chutou com categoria para fazer 2 a 0.

A Chapecoense foi ameaçar apenas no fim. Na melhor oportunidade, Marcelo Júnior arrematou nas mãos do goleiro Vladimir. O time catarinense ainda teve tempo para reclamar muito de um pênalti não marcado em cima do atacante Perotti.

Tcheco mexeu na Chapecoense, que voltou melhor para o segundo tempo, mas continuou desperdiçando as chances criadas. Logo de cara, Neilton buscou o ângulo, só que pegou muito forte na bola e jogou por cima.

O Guarani foi mais eficaz e marcou o terceiro aos oito. Airton mandou para Caio Dantas, que criou sobre o zagueiro e acertou um bonito chute para fazer 3 a 0. Após o terceiro gol, o time bugrino recuou e viu a partida cair de produção.

Com total liberdade, o Guarani fechou a conta aos 31. Heitor cobrou escanteio para Caio Dantas, que pegou de voleio para definir a goleada por 4 a 0.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Santos na quarta-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No mesmo dia, às 19h, a Chapecoense visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 4 GUARANI

CHAPECOENSE – Gabriel Gasparotto; Kaua, Eduardo Doma e Jhonnathan (Giovanni Augusto); Marcelo Júnior, Foguinho, Rafael Carvalheira, Marlone (Thomás) e Marcinho (Marcelinho); Perotti (Mário Sérgio) e Neilton. Técnico: Tcheco.

GUARANI – Vladimir; Pacheco, Léo Santos, Douglas e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno (Anderson Leite) e Marlon Douglas (Lucas Araújo); João Victor (Marlon Maranhão), Airton (Heitor) e Caio Dantas (Luccas Paraizo). Técnico: Allan Aal.

GOLS – João Victor, aos três, e Marlon Douglas, aos 24 minutos do primeiro tempo. Caio Dantas, aos oito, e aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Foguinho, Giovanni Augusto e Rafael Carvalheira (Chapecoense); marlon Douglas (Guarani).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 94.180,00.

PÚBLICO – 4.442 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).