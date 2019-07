Guarani arranca empate com o Sport fora e segue na zona da degola

O Guarani conseguiu resultado importante na luta contra a zona de rebaixamento na noite desta segunda-feira. O time de Campinas arrancou empate com o Sport por 1 a 1, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Yan abriu o placar a favor do time nordestino, enquanto o garoto Davó empatou aos visitantes, ambos no primeiro tempo. Com a igualdade, a equipe de Recife chega a 22 pontos, em quarto lugar, mas tem vaga ameaçada no G-4, enquanto os paulistas chegam ao décimo ponto, ainda na zona de rebaixamento, em 18º. Mas parecem estar no caminho da recuperação, porque na rodada anterior venceram o São Bento, por 2 a 1.

Apoiado pela torcida, o time nordestino dominou quase todas as ações ofensivas no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Hernane exigiu boa defesa de Jefferson Paulino. Foi Yan, porém, o responsável por superar o goleiro adversário e inaugurar o marcador em Recife, em chute forte de fora da área aos 19 minutos.

Depois de só ter se defendido na maior parte da etapa inicial, o time campineiro passou a competir mais e foi eficiente lá na frente. Mesmo com pouca inspiração ofensiva, chegou ao empate com o garoto Davó, que tocou por baixo na saída desesperada de Maílson, após assistência de Bruno Souza, aos 36 minutos.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu amarrado, mas as melhores chances foram do Sport, em finalizações de Charles, Ezequiel, Leandrinho e Guilherme, exigindo duas boas defesas de Kléver, substituto de Jefferson Paulino, lesionado.

O time paulista, embora não tenha levado grande perigo no ataque, não conseguiu virar o placar nos contra-ataques, com Davó e Deivid Souza, mas soube se defender para levar para Campinas um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

O Sport volta a campo na próxima quinta-feira, 1º de agosto, quando recebe o Coritiba, mais uma vez na Arena Pernambuco, às 21h30. O Guarani, no dia seguinte, enfrenta o líder Bragantino, no Brinco de Ouro da Princesa, no mesmo horário, na cidade de Campinas.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 1 GUARANI

SPORT – Maílson; Raul Prata, Adryelson (Éder), Rafael Thyere e Guilherme Lazaroni; Ronaldo Henrique, Charles, Leandrinho e Yan; Ezequiel (Guilherme) e Hernane (Élton). Técnico: Guto Ferreira.

GUARANI – Jefferson Paulino (Kléver); Bruno Souza, Ferreira, Luiz Gustavo e Diego Giaretta; Deivid, Ricardinho, Igor Henrique e Vitor Feijão (Arthur Rezende); Davó e Michel Douglas (Deivid Souza). Técnico: Roberto Fonseca

GOLS – Yan, aos 19 minutos do primeiro tempo. Davó, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Adryelson e Élton (Sport); Ferreira e Deivid (Guarani).

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ)

RENDA – R$ 243.491,00.

PÚBLICO – 18.403 pagantes.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).