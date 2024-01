Guarani apresenta dupla de reforços, que unifica discurso por boa campanha no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 16:14 Para compartilhar:

O Guarani continua com sua rotina de apresentações de reforços para a nova temporada. Nesta sexta-feira, foi a vez do volante Anderson Leite e do atacante Reinaldo darem a primeira entrevista com a camisa bugrina. A dupla unificou o discurso para destacar a importância do Paulistão, reforçando que o time não usará a competição apenas como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Eu sou de São Paulo e estou muito feliz por estar mais próximo da família. Eu sempre tive muita vontade de disputar o Paulistão e vou fazer o melhor com meus companheiros. O nosso projeto não é usar a competição como preparação para a Série B, mas brigar com os grandes e fazer uma boa campanha”, frisou Anderson Leite.

Anderson Leite, de 30 anos, estava no CRB e também defendeu a Chapecoense, em 2020 e 2021, quando foi capitão e campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda passou por Juventude, Londrina e Atlético-GO.

Já Reinaldo tem 22 anos e chegou por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, onde atuou mais no time sub-23. Revelado pelo Criciúma, ainda defendeu Athletico-PR e CSA. Assim como Anderson Leite, ele destacou a força do Paulistão e a importância de uma boa campanha.

“O Paulistão é o melhor estadual do país e tem uma visibilidade muito grande por conta das disputas entre times da Série A e Série B. Montamos uma grande equipe e vamos em busca de grandes objetivos”, projetou Reinaldo.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias