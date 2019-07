Guarani aposta em sequência no Brinco de Ouro para respirar na Série B

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani vai ter dois jogos seguidos no Brinco de Ouro da Princesa para iniciar uma reação e deixar as últimas posições.

O primeiro compromisso será nesta terça-feira, contra o Cuiabá, às 19h15, pela 11.ª rodada. Três dias depois, o time fará um confronto direto contra o São Bento, que também está na zona de rebaixamento com dois pontos a mais do que os campineiros (8 contra 6).

O problema é que o Guarani tem a terceira pior campanha como mandante nesta Série B. Em quatro jogos realizados no Brinco de Ouro, o time tem uma vitória, um empate e duas derrotas. O aproveitamento é melhor apenas do que os de São Bento e América-MG.

Para este jogo, o técnico Roberto Fonseca tem a volta do volante e capitão Ricardinho, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Outras mudanças podem ser realizadas, como as entradas do meia Bady e do atacante Victor Feijão nas vagas de Arthur Rezende e Diego Cardoso, respectivamente.

Um provável Guarani para esse jogo é: Jefferson Paulino; Lenon, Ferreira, Luiz Gustavo e Diego Giaretta; Ricardinho, Igor Henrique e Bady (Arthur Rezende); Deivid Souza, Diego Cardoso (Victor Feijão) e Michel Douglas.