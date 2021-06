Guarani acerta contratação de Diogo Mateus, lateral que estava na Ferroviária

Após rescindir contrato com a Ferroviária, o lateral-direito Diogo Mateus, de 28 anos, chegou ao Guarani nesta terça-feira, para reforçar o elenco na disputa do Brasileirão Série B. O vínculo do jogador tem validade até o final do Campeonato Paulista de 2022.

Ao chegar nesta manhã, o atleta foi submetido a exames médicos e físicos, já foi integrado ao grupo, e começou a treinar com o restante da equipe. A expectativa era que o lateral chegasse apenas por empréstimo, mas as negociações avançaram e o negócio foi fechado de forma definitiva.

Diogo Mateus foi contratado para suprir uma carência da lateral direita. O setor contava somente com Pablo, que é atacante de origem e prefere jogar nas linhas ofensivas, e Mateus Ludke, cria da base que vem recebendo oportunidades, mas ainda trabalha para se firmar no time principal.

O lateral é a terceira contratação do time campineiro para a Série B. O zagueiro Carlão e o atacante Lucão do Break são os outros reforços. A diretoria espera conseguir colocar o nome do atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda esta semana, para poder contar com ele no confronto da sexta-feira, contra o Náutico, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

Diogo foi formado na base do Internacional, de onde foi emprestado para o time B do Porto (Portugal), o Portimonense (Portugal) e também o Vitória. Depois assinou com a Ponte Preta, foi emprestado novamente ao Vitória e, posteriormente, seguiu para o Criciúma em 2017. Em 2018, foi contratado pela Ferroviária, onde atuou entre empréstimos para CRB (2018), Coritiba (2019) e Kawasaki Frontale (Japão, 2020).

Veja também