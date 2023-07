Guarani acerta com lateral-esquerdo Caíque, ex-São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 12:40 Compartilhe

O Guarani acertou a contratação do lateral-esquerdo Caíque, que vinha disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Maringá. O jogador esteve nesta quarta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa e aguarda a realização dos exames para ser anunciado oficialmente.

Caíque, 25 anos, é fruto das categorias de base do São Paulo, onde fez apenas oito jogos no profissional. Jogou também pelo Criciúma, antes de reforçar o Maringá na atual temporada.

No Guarani, o jogador brigará por posição com Mayk, que vem sendo titular sob o comando do técnico Umberto Louzer, e com Eliel, o reserva imediato. Caso seja confirmado, este será o primeiro reforço do Guarani na janela de transferências.

O lateral chega com o Guarani na oitava posição da Série B, com 25 pontos, cinco atrás do Novorizontino, quarto colocado. O próximo desafio é frente ao Criciúma na quinta-feira, às 20h, no estádio Heriberto Hülse.

