Guaraná Antarctica lança lanchonete delivery com pratos típicos em São Paulo

A Guaraná Antarctica lançou a “Lanchonete do Naná”, um restaurante online que terá pratos típicos das regiões do País prontos para delivery na cidade de São Paulo. A novidade já está disponível com atendimento exclusivo em aplicativo de entrega e funciona de terça-feira a domingo, das 12 horas às 22 horas.

A lanchonete traz em seu cardápio sabores de Norte a Sul: Bolinho de Pirarucu com molho de Tucupi, Bolinho de Arroz com Pequi, Pastel de Paçoca de Carne Seca, Cigarrete, Pão de queijo recheado com pernil, X-Coração, X-Polenta, Doce de Espécie, Pastelinho de Goiás e Cuscuz de tapioca.

Para dar um gostinho especial ao cardápio, o restaurante ainda conta com a parceria do chef João Batista, que traz para o público a Empadinha da Vó Corina, receita de sua família feita com frango desfiado, quiabo, milho, requeijão e salsinha.

A ação tem criação e assinatura da agência Soko e já está nas redes sociais.

Veja também