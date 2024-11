GTFoods projeta crescimento de 10% nas exportações em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 10:12 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A GTFoods, uma das principais companhias do setor avícola brasileiro, prevê crescimento de 10% em suas exportações de carne de frango em 2025, impulsionada por estratégias de mercado e projeções otimistas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A empresa estima que as exportações passem de 25% do total da sua receita em 2024 para 35% no próximo ano, com foco em mercados como China, Europa, México, Oriente Médio e África do Sul, explicou a empresa em nota.

“Essas projeções refletem o potencial de crescimento e a vantagem competitiva do Brasil no mercado global. Com estoques bem ajustados e um câmbio favorável, estamos prontos para expandir nossas operações e aproveitar essas oportunidades”, afirmou o CEO da GTFoods, Rafael Tortola, na nota.

A empresa observa que a Conab projeta aumento de 1,7% na produção nacional de carne de frango em 2024, atingindo 15,2 milhões de toneladas, e de 2,1% em 2025, alcançando 15,5 milhões de toneladas. As exportações nacionais também devem crescer, para 5,2 milhões de toneladas em 2025, avanço de 1,9% em comparação com este ano.

Para sustentar a meta de expansão, a GTFoods diz investir em certificações, melhorias nos processos produtivos e em um portfólio diversificado de cerca de 30 produtos voltados para exportação. A empresa tem habilitações para exportar para mais de 100 países.