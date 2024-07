GTFoods anuncia emissão de CRA para financiar expansão e automação de unidades

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 11:06 Para compartilhar:

A GTFoods, uma das principais produtoras de carne de frango do Brasil, espera levantar R$ 150 milhões por meio de sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), anunciou a empresa em nota. Parte significativa desse montante será direcionada à automação de duas de suas quatro unidades no Paraná, localizadas em Maringá e Paraíso do Norte.

Segundo o CFO da GTFoods, Carlos Eduardo de Grossi Pereira, a empresa utilizará metade dos recursos para refinanciar dívidas, enquanto o restante será investido na modernização das linhas de produção. A automação, que começará em dezembro, visa aumentar a rentabilidade e competitividade dos produtos destinados ao mercado externo. “Estamos confiantes de que esses investimentos nos permitirão consolidar nossa posição no mercado externo e melhorar nossa eficiência operacional”, disse, na nota.

Em 2022, a primeira emissão de CRA, no valor de R$ 83 milhões, foi essencial para a ampliação da fábrica de Paraíso do Norte, depois habilitada para exportações à China. Hoje, 25% da receita da empresa provém de vendas internacionais, com destaque para a Europa, México e Oriente Médio.

Com capacidade de abate de 570 mil aves por dia e receita de R$ 3,5 bilhões em 2023, a GTFoods projeta crescimento de 15% no faturamento em 2024, para R$ 4 bilhões. Além disso, a empresa tem planos de abrir capital em breve.