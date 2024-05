GSK eleva projeções após superar expectativa de faturamento; em Londres, ação sobe mais de 2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2024 - 8:49 Para compartilhar:

A GSK elevou suas projeções para o ano depois de superar expectativas de faturamento no primeiro trimestre de 2024. Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação da gigante farmacêutica britânica avançava 2,3% na Bolsa de Londres.

A GSK disse nesta quarta-feira, dia 1º, esperar agora que o avanço do faturamento neste ano fique perto do teto de sua projeção anteriormente divulgada, de 5% a 7%. A empresa também prevê que o lucro operacional cresça entre 9% e 11%, ante estimativa anterior de 7% a 10%.

No primeiro trimestre, o faturamento da GSK somou 7,36 bilhões de libras, ante 6,95 bilhões de libras em igual período do ano passado, superando um consenso de analistas fornecido pela própria empresa, de 7,07 bilhões de libras.

Já o lucro líquido da GSK caiu para 1,05 bilhão de libras no trimestre, de 1,49 bilhões de libra um ano antes, vindo abaixo da projeção do mercado, de 1,15 bilhão de libras. *Com informações da Dow Jones Newswires.