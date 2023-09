Grutas nos Apeninos da Itália são candidatas a patrimônio Unesco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 6 SET (ANSA) – As grutas cársticas e evaporíticas dos Apeninos Setentrionais, sete áreas diferentes localizadas nas províncias de Reggio Emilia, Bolonha, Ravenna e Rimini, são candidatas da Itália à lista de Patrimônios Mundiais da Unesco, na seção de bens culturais.

A análise das candidaturas será realizada entre os próximos dias 10 e 25 de setembro em Riad, na Arábia Saudita, no âmbito da 45ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco.

A Itália concorrerá com sete espaços naturais do “Carsismo nelle Evaporiti”, sítio constituído pelos gessos triássicos do Alta Valle Secchia, Bassa Collina Reggiana, Gessi di Zola Presoda, Gessi Bolognesi, Vena del Gesso Romagnola, Evaporiti di San Leo e Gessi della Romagna Orientale. De acordo com o Ministério da Transição Ecológica da Itália, “o conjunto se caracteriza pelo resultado único da deposição de sais de gesso e sal-gema que ocorreram durante dois dos eventos geológicos mais impressionantes da história da Terra: a desintegração do supercontinente Pangeia e a catástrofe ecológica no Mar Mediterrâneo”.

O país europeu ainda descreveu os locais como de “grande interesse” para pesquisas biológicas e arqueológicas, ressaltando que abrigam “um conjunto de morfologias cársticas, grutas e nascentes evaporíticas de extraordinário valor”.

Além das áreas italianas, o comitê da Unesco analisará outras propostas, entre sítios naturais e monumentos culturais, como o Caravançarai persa no Irã, o patrimônio hebraico medieval de Erfurt, na Alemanha, os túmulos antigos de Gaya, na Coreia, o maciço florestal de Odzala-Kokoua, no Congo, a floresta Hircaniana no Azerbaijão e os bosques secos de Atsimo-Andrefana, em Madagáscar.

Em relação aos bens culturais também aparecem os locais sagrados de Hoysala na Índia, os túmulos e memoriais da Primeira Guerra Mundial (Frente Ocidental) na Bélgica, as mesquitas medievais na Anatólia e os memoriais do genocídio em Ruanda.

Durante a cúpula, ainda será feita a avaliação do estado de conservação de 260 sítios já inscritos na lista da entidade, dos quais 55 estão também na lista de patrimônios em perigo. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias