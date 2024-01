Grupos armados étnicos de Mianmar reivindicam cidade importante no norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/01/2024 - 8:43 Para compartilhar:

Uma aliança étnica armada em Mianmar afirmou na sexta-feira ter tomado uma cidade do norte famosa por golpes online, em mais um golpe para a junta militar governante.

Os militares enfrentam a sua maior ameaça desde que tomaram o poder por meio de um golpe de Estado em 2021, depois de três grupos étnicos armados – conhecidos como Aliança da Irmandade – terem lançado uma ampla ofensiva no norte do estado de Shan, em outubro.

Durante meses, as pessoas fugiram da cidade de Laukkai, localizada em um distrito fronteiriço com a China e dirigida por uma milícia conhecida pelo jogo, pela prostituição e pelas fraudes online.

A Aliança da Irmandade, composta pelo Exército de Libertação Nacional de Ta’ang (TNLA), o Exército da Aliança Democrática Nacional de Mianmar (MNDAA) e o Exército Arakan (AA), informou que a cidade está agora sob seu controle.

“Todos os membros do comando operacional militar do Exército de Mianmar em Laukkai foram desarmados e Laukkai tornou-se uma zona livre” de tropas do exército, disse a Aliança em comunicado.

A declaração acrescenta que dezenas de soldados da junta, incluindo alguns oficiais, foram capturados e desarmados.

A junta não comentou.

Laukkai é a última cidade a cair sob controle da Aliança junto com centros fronteiriços vitais, o que prejudica o comércio com a China.

bur-rbu/cwl/cjc/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias