Grupo Zaffari investirá mais de R$ 1,5 bi em 9 novos empreendimentos no RS e SP

30/06/2024 - 19:32

O Grupo Zaffari, com sede no Rio Grande do Sul, projeta nove empreendimentos até o fim de 2025, com um total estimado de mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos. Destes, o grupo já desembolsou R$ 410 milhões. Serão oito lançamentos no Estado gaúcho e um em Taboão da Serra (SP). Além disso, a companhia ainda terá dois estabelecimentos de apoio para sustentar as operações.

O primeiro desses lançamentos, uma loja de atacado e varejo, deve ser aberta em Porto Alegre (RS) já na próxima quinta-feira, 4. O diretor do grupo, Claudio Zaffari, disse ao Estadão/Broadcast que a companhia deve seguir focada no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com o intuito de reconstruir economicamente a região.

“Temos que começar a pensar na economia. Acreditamos em novos empreendimentos para buscar empregos, tributos e relações de qualidade para que, gradativamente, nos afastemos da memória negativa (da tragédia das enchentes na região)”, afirmou.

A rede teve o seu abastecimento afetado pelas enchentes, além de duas lojas fechadas no início da crise e horários de funcionamento modificados na fase crítica. Agora, porém, a empresa acredita que é momento de olhar para o futuro. “Esse é o nosso caminho. Temos que fazer nossa parte, que é continuar investindo”, disse Zaffari. Os lançamentos até o fim de 2025 devem gerar, nas contas da companhia, 2.300 empregos.

Outro lançamento dentro desse investimento é o complexo multiúso formado pelo Bourbon Shopping Carlos Gomes e as torres comerciais Z Tower. Localizado na Avenida Carlos Gomes, o empreendimento está recebendo um investimento de R$ 356 milhões e tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2025.

Sobre o Estado de São Paulo, que terá apenas uma das novas lojas previstas da marca, Zaffari explica que, além dos dois pontos de venda já existentes e o terceiro que está por vir, a rede vê espaço para mais dois ou três empreendimentos, para aproveitar a malha logística.

Hoje, as lojas existentes são possíveis pela rota de produtos importados, que passam pelo Estado de São Paulo, e pela parceria da rede com fornecedores da região paulista.

O grupo Zaffari tem 37 lojas com as bandeiras Zaffari e Bourbon e dez shopping centers. Ao todo, o grupo tem mais de 12 mil funcionários.