Grupo Wagner se desloca até ‘ponto fraco’ da Otan, diz Polônia

ROMA, 29 JUL (ANSA) – Mais de 100 mercenários do Wagner, grupo comandado por Yevgeny Prigozhin, estão se deslocando em direção ao corredor de Suwalki, trecho da fronteira entre Polônia e Lituânia que separa Belarus e o enclave russo de Kaliningrado.

A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki.

“Agora a situação é ainda mais perigosa. Temos informações segundo as quais mais de 100 mercenários do grupo Wagner se dirigiram em direção ao corredor de Suwalki perto de Grodno, em Belarus”, declarou o líder em entrevista à imprensa local.

Segundo ele, o movimento é “um passo em direção a um ataque híbrido ao território polonês”.

Morawiecki também indicou que os mercenários “provavelmente estarão disfarçados de guardas da fronteira bielorrussa e ajudarão migrantes clandestinos a entrar no território da Polônia. “Vão tentar infiltrar o país, disfarçados de migrantes clandestinos”, disse.

A área do corredor de Suwalki, que tem cerca de 70 quilômetros de extensão, é considerada um ponto fraco do território da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), especialmente pela ligação com Belarus, um dos principais países aliados do governo de Vladimir Putin. (ANSA).

