AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 15:43 Para compartilhar:

A Casa Branca afirmou, nesta terça-feira (21), que o grupo mercenário russo Wagner se prepara para reforçar as defesas aéreas do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah ou do regime de Teerã, dois adversários dos Estados Unidos.

“O Wagner, sob a direção do governo russo, se prepara para fornecer uma capacidade de defesa aérea ao Hezbollah ou ao Irã”, disse à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

ft/md/erl/db/aa/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias