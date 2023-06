Grupo Wagner não lutará mais na Ucrânia, diz Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 12:01 Compartilhe

MOSCOU, 29 JUN (ANSA) – O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, negou assinar um contrato com o governo da Rússia e, com isso, a sua organização deixará de lutar na Ucrânia.

Andrey Kartapolov, chefe do comitê de Defesa da Duma, câmara baixa do parlamento russo, declarou nesta quinta-feira (29) que Prigozhin não quis assinar um acordo proposto por Moscou.

O contrato rejeitado pelo comandante do Wagner tinha o objetivo de anexar o grupo mercenário às Forças Armadas da Rússia.

O político afirmou que, mesmo antes da rebelião da organização, o governo russo já havia pedido para que todas as formações envolvidas nas batalhas na Ucrânia assinassem esse contrato.

“Todos começaram a tomar suas decisões, exceto Prigozhin. Ele foi informado de que o Wagner não participaria mais da operação militar especial e não houve financiamento ou suprimentos”, explicou Kartapolov.

Em uma declaração, Prigozhin negou que a rebelião promovida pelo grupo contra o regime de Vladimir Putin era uma tentativa de dar um golpe. O miliciano destacou que a marcha para Moscou foi convocada para “expressar um protesto” contra o suposto fim do Wagner.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que Putin “está enfraquecido” depois do motim, mas alertou que o mandatário russo pode representar um “perigo maior” em condições mais fracas.

“Ainda não está claro o que aconteceu ou quem estava por trás desse grupo militar. Alguns generais foram presos, acho que Putin está em um modo de limpeza. A única resposta que podemos dar é seguir apoiando a Ucrânia”, acrescentou. (ANSA).

