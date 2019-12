Grupo vocal Il Divo volta ao Brasil em abril

O grupo Il Divo volta ao Brasil em abril, com a turnê Timeless Encore. Serão 3 novas apresentações: dia 3, o quarteto se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília; dia 4, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia; e dia 5, no Espaço das Américas, em São Paulo.

O grupo vocal de tenores é formado pelo espanhol Carlos Marin, o suíço Urs Buhler, o francês Sebastien Izambard e o americano David Miller. A pré-venda dos ingressos começa nesta sexta, 20, para shows em São Paulo e Brasília, e as vendas têm início no dia 23.

