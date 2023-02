Grupo Suno passa por operação de busca e apreensão em escritórios

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 12:40 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Grupo Suno, que atua em áreas como pesquisa, gestão de recursos e consultoria para investidores, confirmou à Reuters que uma operação de busca e apreensão está sendo realizada em seus escritórios na manhã desta terça-feira.

“A empresa não teve acesso ao processo, portanto, neste momento, não pode dar mais detalhes da ação”, afirmou a Suno em nota, na qual também comentou que está “100% segura” sobre sua atuação.

“Estamos tranquilos e certos de nossa inocência e da idoneidade de todos os nossos analistas e profissionais. Confiamos na atuação da Justiça e que a investigação será concluída com brevidade.”





Mais cedo, o colunista de O Globo, Lauro Jardim, publicou sobre a operação, afirmando que foi determinada pela 42ª Vara Cível de São Paulo em cinco endereços de três cidades – São Paulo, Porto Alegre e Goiânia – em investigação relativa a uma suposta manipulação no mercado de fundos imobiliários.

Procurado pela Reuters, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que “esse processo tramita em segredo de justiça e, portanto, não há informações disponíveis”.

No ano passado, a XP Inc fechou acordo para aquisição de uma participação minoritária estratégica no Grupo Suno, envolvendo a Suno Research, Suno Asset, entre outras frentes de conteúdo, dados e análise sobre o mercado financeiro.

(Por Paula Arend Laier)





